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Україна в ООН висловила заяву 40 країн щодо ситуації в Криму

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США , Понеділок 04 жовтня 2021 18:48
Україна в ООН висловила заяву 40 країн щодо ситуації в Криму Фото: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова виголосила в ООН спільну заяву від імені 40 держав із засудженням Російської Федерації. Країна продовжує порушувати права людей на тимчасово окупованій території Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Серед основних сигналів заяви:

  • засудження Російської Федерації через порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму;
  • підтримка Кримської платформи;
  • заклик Російської Федерації до дотримування зобов’язань, відповідно до норм міжнародного права й засудження країни через спроби легітимізувати анексію Криму;
  • засудження Російської Федерації через проведення виборів до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України;
  • засудження вмотивованих обшуків й затримання кримських татар;
  • заклик Росії Федерації до виконання наказу Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року щодо поновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та припинення утисків кримських татар;
  • підтримка територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України.
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