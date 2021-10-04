Україна в ООН висловила заяву 40 країн щодо ситуації в Криму
Фото: перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова виголосила в ООН спільну заяву від імені 40 держав із засудженням Російської Федерації. Країна продовжує порушувати права людей на тимчасово окупованій території Криму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
Серед основних сигналів заяви:
- засудження Російської Федерації через порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму;
- підтримка Кримської платформи;
- заклик Російської Федерації до дотримування зобов’язань, відповідно до норм міжнародного права й засудження країни через спроби легітимізувати анексію Криму;
- засудження Російської Федерації через проведення виборів до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України;
- засудження вмотивованих обшуків й затримання кримських татар;
- заклик Росії Федерації до виконання наказу Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року щодо поновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та припинення утисків кримських татар;
- підтримка територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України.