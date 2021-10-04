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Украина в ООН выразила заявление 40 стран касаемо ситуации в Крыму

Новина українською →
США , Понедельник 04 октября 2021 18:48
Украина в ООН выразила заявление 40 стран касаемо ситуации в Крыму Фото: первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова произнесла в ООН совместное заявление от имени 40 государств с осуждением Российской Федерации. Страна продолжает нарушать права людей на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Среди основных сигналов заявления:

  • осуждение Российской Федерации из-за нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма;
  • поддержка Крымской платформы;
  • призыв Российской Федерации к соблюдению обязательств, в соответствии с нормами международного права и осуждения страны через попытки легитимизировать аннексию Крыма;
  • осуждение Российской Федерации из-за проведения выборов в Государственную Думу на временно оккупированных территориях Украины;
  • осуждение мотивированных обысков и задержание крымских татар;
  • призыв России Федерации к выполнению приказа Международного суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и прекращении притеснений крымских татар;
  • поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.
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