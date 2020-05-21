Україна в ООН вимагає від Росії припинити порушення прав жителів Криму

Фото: акція в підтримку Криму (РБК-Україна)

В ООН назвали імена кримчан, чиї права були порушені

В представництві України при ООН закликали Російську Федерацію припинити порушення прав людини в окупованому Криму. Також від Росії вимагають надати доступ до півострову.

Про це повідомляється в Twitter представництва України при ООН.

Українські дипломати нагадали, що окупаційні власті намагаються знищити життя сотні жителів Криму.

"Росія повинна припинити порушення прав людини і надати, без попередніх умов, доступ до Криму", - йдеться в повідомленні.

Так, Україна в ООН нагадала, що трагедія в Криму має людські обличчя. Дипломати розповіли про кримчан, чиї права грубо порушуються за сфабрикованими звинуваченнями.

Зокрема, Олег Приходько, 61 рік, був заарештований і незаконно перевезений в Росію за те, що в його будинку було встановлено український прапор.

Tragedy in #Crimea has human faces.



Take a moment to read short stories about Crimean residents whose rights are being blatantly violated under fabricated charges.



Oleg Pryhodko, 61 years old, arrested and unlawfully moved to Russia for having a Ukrainian flag in his house pic.twitter.com/uSae0b20Ul — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 20, 2020

Сервера Мустафаєва, 34 роки, кримськотатарського активіста, координатора громадянського суспільства "Кримська солідарність", яке відстежує і документує порушення прав людини в Криму, звинувачують у тероризмі та незаконно вивезли в Ростов-на-Дону.

Server Mustafayev, 34 years old, Crimean Tatar activist, coordinator of the Crimean Solidarity civil society that monitors documents and human rights violations in #Crimea.



Accused of terrorism. Unlawfully moved to Rostov-on-Don in Russia. Denied of medical assistance. pic.twitter.com/gm5qLorQXj — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 20, 2020

Володимир Якименко, 36 років, водій таксі і активіст, в 2019 році був заарештований при в'їзді в Крим і звинувачений в незаконному обороті наркотиків. Під тортурами він визнав себе винним.

Volodymyr Yakymenko, 36 years old, a taxi driver and activist.



In 2019 he was arrested upon entry to Crimea and accused of drug trafficking. Under tortures, he pleaded guilty.



Volodymyr was moved to a prison in Russia where he is physically abused, has no accesses to med care pic.twitter.com/CURaa8EzqE — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 20, 2020

Яшар Муєдінов, 52 роки, кримський татарин, активіст Кримської солідарності, був заарештований в 2019 року і звинувачено в тероризмі. Щоб змусити Яшара визнати себе винним, російські окупаційні влади помістили його в психіатричну клініку.

Yashar Muedinov, 52 yo, Crimean Tatar, an activist of Crimean Solidarity, was arrested in 2019 and accused of terrorism.



To force Yashar to plead guilty, the Ukrainian occupation authorities placed him into a psychiatric clinic.



He has 8 children and suffers from chronic diseases pic.twitter.com/OVmAH1H3wm — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 20, 2020

Раніше речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що Російська Федерація намагається різними методами узаконити анексію Криму.

Нагадаємо, Російська Федерація має намір провести в Раді безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму.

Автор: Инна Собора