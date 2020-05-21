Україна в ООН вимагає від Росії припинити порушення прав жителів Криму

В ООН назвали імена кримчан, чиї права були порушені
В представництві України при ООН закликали Російську Федерацію припинити порушення прав людини в окупованому Криму. Також від Росії вимагають надати доступ до півострову.
Про це повідомляється в Twitter представництва України при ООН.
Українські дипломати нагадали, що окупаційні власті намагаються знищити життя сотні жителів Криму.
"Росія повинна припинити порушення прав людини і надати, без попередніх умов, доступ до Криму", - йдеться в повідомленні.
Так, Україна в ООН нагадала, що трагедія в Криму має людські обличчя. Дипломати розповіли про кримчан, чиї права грубо порушуються за сфабрикованими звинуваченнями.
Зокрема, Олег Приходько, 61 рік, був заарештований і незаконно перевезений в Росію за те, що в його будинку було встановлено український прапор.
Tragedy in #Crimea has human faces.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 20, 2020
Take a moment to read short stories about Crimean residents whose rights are being blatantly violated under fabricated charges.
Oleg Pryhodko, 61 years old, arrested and unlawfully moved to Russia for having a Ukrainian flag in his house pic.twitter.com/uSae0b20Ul
Сервера Мустафаєва, 34 роки, кримськотатарського активіста, координатора громадянського суспільства "Кримська солідарність", яке відстежує і документує порушення прав людини в Криму, звинувачують у тероризмі та незаконно вивезли в Ростов-на-Дону.
Server Mustafayev, 34 years old, Crimean Tatar activist, coordinator of the Crimean Solidarity civil society that monitors documents and human rights violations in #Crimea.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 20, 2020
Accused of terrorism. Unlawfully moved to Rostov-on-Don in Russia. Denied of medical assistance. pic.twitter.com/gm5qLorQXj
Володимир Якименко, 36 років, водій таксі і активіст, в 2019 році був заарештований при в'їзді в Крим і звинувачений в незаконному обороті наркотиків. Під тортурами він визнав себе винним.
Volodymyr Yakymenko, 36 years old, a taxi driver and activist.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 20, 2020
In 2019 he was arrested upon entry to Crimea and accused of drug trafficking. Under tortures, he pleaded guilty.
Volodymyr was moved to a prison in Russia where he is physically abused, has no accesses to med care pic.twitter.com/CURaa8EzqE
Яшар Муєдінов, 52 роки, кримський татарин, активіст Кримської солідарності, був заарештований в 2019 року і звинувачено в тероризмі. Щоб змусити Яшара визнати себе винним, російські окупаційні влади помістили його в психіатричну клініку.
Yashar Muedinov, 52 yo, Crimean Tatar, an activist of Crimean Solidarity, was arrested in 2019 and accused of terrorism.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 20, 2020
To force Yashar to plead guilty, the Ukrainian occupation authorities placed him into a psychiatric clinic.
He has 8 children and suffers from chronic diseases pic.twitter.com/OVmAH1H3wm
Раніше речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що Російська Федерація намагається різними методами узаконити анексію Криму.
Нагадаємо, Російська Федерація має намір провести в Раді безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму.
Автор: Инна Собора