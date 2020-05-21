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Україна в ООН вимагає від Росії припинити порушення прав жителів Криму

Новини » Політика     21.05.2020 - 01:28
Україна в ООН вимагає від Росії припинити порушення прав жителів Криму
Фото: акція в підтримку Криму (РБК-Україна)

В ООН назвали імена кримчан, чиї права були порушені

В представництві України при ООН закликали Російську Федерацію припинити порушення прав людини в окупованому Криму. Також від Росії вимагають надати доступ до півострову.

Про це повідомляється в Twitter представництва України при ООН.

Українські дипломати нагадали, що окупаційні власті намагаються знищити життя сотні жителів Криму.

"Росія повинна припинити порушення прав людини і надати, без попередніх умов, доступ до Криму", - йдеться в повідомленні.

Так, Україна в ООН нагадала, що трагедія в Криму має людські обличчя. Дипломати розповіли про кримчан, чиї права грубо порушуються за сфабрикованими звинуваченнями.

Зокрема, Олег Приходько, 61 рік, був заарештований і незаконно перевезений в Росію за те, що в його будинку було встановлено український прапор.

Сервера Мустафаєва, 34 роки, кримськотатарського активіста, координатора громадянського суспільства "Кримська солідарність", яке відстежує і документує порушення прав людини в Криму, звинувачують у тероризмі та незаконно вивезли в Ростов-на-Дону.

Володимир Якименко, 36 років, водій таксі і активіст, в 2019 році був заарештований при в'їзді в Крим і звинувачений в незаконному обороті наркотиків. Під тортурами він визнав себе винним.

Яшар Муєдінов, 52 роки, кримський татарин, активіст Кримської солідарності, був заарештований в 2019 року і звинувачено в тероризмі. Щоб змусити Яшара визнати себе винним, російські окупаційні влади помістили його в психіатричну клініку.

Раніше речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що Російська Федерація намагається різними методами узаконити анексію Криму.

Нагадаємо, Російська Федерація має намір провести в Раді безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України ООНКрим
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