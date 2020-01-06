Україна та Оман планують поглибити співпрацю у сфері інвестицій

Фото: зустріч Володимира Зеленського та Абдулсалама аль-Муршиді (president.gov.ua)

Сторони зазначили, що нинішній рівень інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді, під час якої сторони обговорили поглиблення співпраці у сфері інвестицій. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Вказано, що сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин і погодилися з необхідністю його активізації.

"Володимир Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Глава держави поінформував про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в нашій державі сприятливого ділового середовища, найпривабливіші сфери для інвестицій і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні", - сказано у повідомленні.

При цьому Оман висловив зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері.

Нагадаємо, Зеленський в ході візиту в Омані зустрівся з міністром закордонних справ Юсуфом бін Аляві бен Абдаллою. Так, сторони обговорили зміцнення відносин між Україною та Султанатом Оман, а також домовилися про нарощування торгово-економічного співробітництва.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн.

Додамо також, Зеленський разом з сім'єю були помічені в Омані вранці 5 січня. При цьому зазначалося, що президент перебуває в одному з найдорожчих п'ятизіркових готелів країни Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).