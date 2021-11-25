Україна опинилася в стані реального енергетичного колапсу, - Тимошенко

За її словами, НАК "Нафтогаз", маючи влітку на своєму рахунку майже 2 млрд доларів, не використав ці гроші для того, закачати необхідний мінімум - 25-27 млрд кубів газу, а натомість для державних потреб було закачано лише 10 млрд кубів.

"За те, що Україна зазнає сотні мільярдів збитків у бюджетній сфері та гігантські збитки в реальному секторі економіки, несуть відповідальність конкретні люди. Вчора я подала до поліції заяву про злочин. А також ми зареєстрували тимчасову слідчу комісію і невдовзі за неї в парламенті проголосуємо, щоб з’ясувати, хто конкретно 2 млрд доларів, які були на рахунку "Нафтогазу", поцупив і не закачав газ у газові сховища", - наголосила Юлія Тимошенко.

Друга складова енергетичної кризи, як зауважила лідер "Батьківщини", - вчасно не було закладено вугілля на склади теплових електрогенеруючих станцій.

"Замість мінімально необхідних 2,5 млн тонн, вони поклали 700 тис. тонн. І тому зараз ми "живемо" за рахунок аварійних перетоків електроенергії з Білорусі. При цьому маючи можливість вдвічі більше виробити електроенергії, ніж нам потрібно. На таких конкретних прикладах ми бачимо, що таке відсутність ефективного управління країною", - переконана Юлія Тимошенко.

Під час розширеного засідання Асоціації громад зон спостереження АЕС учасники заходу особливу увагу звернули на питання затримки розподілу між місцевими бюджетами 137,5 млн грн субвенцій з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зон спостереження.

Юлія Тимошенко запевнила присутніх, що її команда зробить все необхідне, щоб створити у Верховній раді міжфракційне об’єднання, яке б підтримувало інтереси всіх громад, які працюють в 30-кілометровій зоні спостереження.

"Потрібно повернути ту систему підтримки людей, які мешкають у цій зоні, та для органів місцевого самоврядування, яка існувала раніше. Йдеться про пільгові ціни на електроенергію для населення та направлення 1% від обігу від реалізації електроенергії атомними електростанціями у місцеві бюджети. Люди, які проживають у небезпечній екологічній зоні, мусять відчувати увагу держави", - підсумувала лідер "Батьківщини".