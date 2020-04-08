ru
ua

Україна обмежить до нуля імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Новини » Енергетика   

Обмеження будуть діяти з 9 квітня по 24 травня

Україна обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на період карантину та протягом 30 днів після його відміни. Про це повідомили в прес-службі "Укрэнерго".

Повідомляється, що обмежувальні заходи будуть діяти з 9 квітня по 24 травня. Таке рішення прийнято на виконання рішення НКРЕКП постанови №766 від 8 квітня.

зокрема будуть вжиті наступні заходи:

  • обмежено до 0 МВт доступну пропускну здатність, буде пропонуватися на місячному аукціоні на травень 2020 року;
  • обмежено до 0 МВт доступну пропускну здатність, буде пропонуватися на добових аукціонах в період з 9 квітня по 24 травня 2020 року;
  • зменшено в повному обсязі розподілену пропускну спроможність міждержавного перетину з Росією та Білорусією з 9 квітня по 24 травня 2020 року

При цьому наголошується, що фактичне обмеження імпорту з Росії і Білорусі на період карантину і 30 днів після нього відбудеться з 10 квітня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року ввів спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії.

Також повідомлялося, що Білорусь і Росія створюють єдиний енергоринок. Зокрема, 2 квітня палата представників національних зборів Білорусі затвердила проект закону щодо формування єдиного електроенергетичного ринку Євразійського економічного союзу.

Аваков: МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер Бій українського боксера перенесли вдруге через коронавірус
Читати всі новини