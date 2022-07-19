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Україна обов'язково буде вільною європейською країною, - Ахметов

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Вівторок 19 липня 2022 11:55
Україна обов'язково буде вільною європейською країною, - Ахметов Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Україна повинна скористатися історичним шансом і побудувати вільну, демократичну європейську країну без корупції, з ринковою економікою, справедливими судами, свободою слова і працюючими інститутами влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бізнесмена Рінат Ахметов в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Статус кандидата в члени ЄС - це не просто шанс побудувати нову європейську країну, це - вимога українців створити вільну демократичну європейську країну без корупції, з ринковою економікою, справедливими і незалежними судами, свободою слова і працюючими інститутами влади. Ще одного шансу не буде. Історична відповідальність - реалізувати його зараз. Переконаний, що так і станеться", - сказав Ахметов.

Він також зазначив, що через розпочату Росією війну, Україна втратила майже половину свого ВВП, третину всіх металургійних потужностей і 40% експорту зернових.

"Головне - 11 млн людей, які або виїхали за кордон, або стали внутрішньо переміщеними особами. Для відновлення економічного суверенітету ми однозначно повинні відновити територіальний суверенітет - повернути території, захоплені режимом Путіна. Зараз наша економіка безпосередньо залежить від підтримки Заходу, за що я вдячний, в тому числі Італії", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, раніше прес-служба SCM повідомляла, що з початку повномасштабної війни, підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і футбольний клуб "Шахтар" направили на допомогу Україні 2,7 млрд грн.

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