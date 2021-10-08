Україна обов'язково буде претендувати на місячні ресурси, - Держкосмос

"Я думаю, що обов'язково будемо претендувати (на місячні ресурси - ред.).На мій погляд, космічна діяльність підходить до моменту, коли необхідно глобальне правове регулювання в цій сфері", - сказав Тафтай.

За його словами, Держкосмос спільно з Дніпропетровським державним університетом наразі відкрили в рамках пілотного проекту курс космічного права.

"Так само як рух по автомобільних дорогах неможливий без правил дорожнього руху, так і для інтенсифікації космічних польотів і освоєння космосу необхідне вироблення правил і норм", - додав Тафтай.