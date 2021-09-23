Україна оголосила про створення водневого коридору з Німеччиною, Чехією та Словаччиною

Повідомляється, що спільна ініціатива спрямована на створення водневої "магістралі" в Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів виробництва в Україні через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС.

Серед компаній-учасників - EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини) Оператор ГТС України (ОГТСУ), NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії) і OGE (провідна компанія-оператор ГТС Німеччини).

За словами заступника гендиректора з розвитку і трансформації Оператора ГТС України Павла Станчака, водень відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності.

"Саме тому ми повинні почати дослідження цих можливостей вже сьогодні. Водень - це перспективна технологія, яка знаходиться на ранній стадії впровадження в масштабах всієї економіки. Партнерство з сусідніми операторами ГТС створить синергетичний ефект для розвитку зеленого водню", - додав він.

Також повідомляється, що газотранспортні системи Словаччини, Чехії та Німеччини мають намір перефпрофілювати для транспортування водню.

"Наша надійна система транспортування могла б забезпечити гнучкий і дуже економічно вигідний спосіб подальшого транспортування екологічно чистої енергії на ринки ЄС. Ми прагнемо зробити нашу інфраструктуру готовою до використання водню і зробити внесок у досягнення цілей ЄС з декарбонізації", - заявив гендиректор чеського EUSTREAM Ростислав Нукович.

Очікується, що Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі, який буде імпортувати значні обсяги для забезпечення потреб.

Організатори проекту вже почали вивчати можливість технічної реалізації створення Центрально-Європейського водневого коридору для транспортування чистого водню в обсязі до 120 ГВт*год на день. Керуючий директор словацького NET4GAS Андреас Рау впевнений, що перші результати цього процесу, а також орієнтовна вартість транзиту водню будуть відомі вже наступного року.

"Транснаціональна мережа водневих трубопроводів відіграє важливу роль для майбутнього європейського ринку водню. Створення Центрально-Європейського водневого коридору - важливий крок на цьому шляху, який пропонує можливості доставки великих обсягів водню в промислових центрів попиту вже до 2030 року", - додав гендиректор OGE Йорг Бергман.