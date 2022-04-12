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Україна оголосила російському публіцисту підозру у публічних закликах до геноциду

Армен Гаспарян (wikimedia)
Автор: Тетяна Самарук

Правоохоронці повідомили російському публіцисту Армену Гаспаряну першу в Україні підозру у публічних закликах до геноциду українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Так, підозру повідомили російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів з такими закликами (ч. 2 ст. 442 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, який є автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", у своєму творі системно просував твердження про неспроможність Української держави до подальшого існування, неповноцінність і другосортність української нації.

"Автор закликав владу РФ провести "денацифікацію" України, у тому числі - шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю. Підозрюваний вказав на необхідність початку "денацифікації", а по суті - геноциду українського народу з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що твердження з книги неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України.

До того ж управління справами президента РФ закупило її для вивчення та використання посадовими особами.

Україна оголосила російському публіцисту підозру у публічних закликах до геноциду (t.me/pgo_gov_ua)

Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли геноцид у Бородянці.

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