Так, підозру повідомили російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів з такими закликами (ч. 2 ст. 442 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, який є автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", у своєму творі системно просував твердження про неспроможність Української держави до подальшого існування, неповноцінність і другосортність української нації.

"Автор закликав владу РФ провести "денацифікацію" України, у тому числі - шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю. Підозрюваний вказав на необхідність початку "денацифікації", а по суті - геноциду українського народу з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що твердження з книги неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України.

До того ж управління справами президента РФ закупило її для вивчення та використання посадовими особами.

Україна оголосила російському публіцисту підозру у публічних закликах до геноциду (t.me/pgo_gov_ua)