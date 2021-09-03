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Україна оголосила підозру першому "главі МДБ" окупантів у Донецьку

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Краматорськ, П'ятниця 03 вересня 2021 15:42
Україна оголосила підозру першому "главі МДБ" окупантів у Донецьку Фото: перший "міністр держбезпеки ДНР" Андрій Пінчук (wikimedia by Mark Nakoykher)
Автор: РБК-Україна

Українська прокуратура заочно оголосила підозру першому "міністру державної безпеки" так званої "Донецькой народній республіки". Його підозрюють у тероризмі та посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

Повідомляється, що підозру оголошено 43-річному жителю Одеси, який з листопада 2014 року по березень 2015 обіймав так звану посаду "міністра державної безпеки ДНР".

Зазначимо, згідно із вказаним часовим відрізком, мова йде про Андрія Пінчука. Слідство вважає, що в його обов'язки входило виявлення і припинення розвідувальної діяльності українських спецслужб, ведення зовнішньої розвідки з окупованого Донбасу.

"Також зловмисник проводив заходи з підтримки мобілізаційної готовності бойовиків, а також виявлення проукраїнськи налаштованих громадян", - йдеться повідомленні.

Крім того, йому інкримінується функціонування на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в Донецьку бази "МДБ", на якій утримували і катували українських військових і цивільних.

Максимальне покарання - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

За інформацією з відкритих джерел, до подій на Донбасі Пінчук працював у "міністерстві державної безпеки" невизнаного Придністров'я. Брав участь в окупації Криму.

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