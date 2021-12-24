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Україна оголосила підозру міністру транспорту РФ за польоти до Криму

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 14:19
Україна оголосила підозру міністру транспорту РФ за польоти до Криму Фото: міністр транспорту Росії Віталій Савельєв (duma.gov.ru)
Автор: Юлія Бойко

Офіс генерального прокурора України оголосив підозру міністру транспорту Російської Федерації Віталію Савельєву. Його підозрюють в організації незаконних повітряних перевезень до окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що чинному міністру транспорту Росії та його заступнику повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрювані на керівних постах "Аерофлоту" організували схему, за якою з квітня 2014 по листопад 2020 на окупований півострів та з нього було здійснено понад 34 тисячі рейсів.

"Таким чином, було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні

Рейси відбувалися в порушення міжнародного права і повітряного права України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заарештувала майже 250 російських літаків за польоти до Криму.

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