Україна обговорює закупівлю вакцини від COVID-19 із США, Британією і Німеччиною

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україна обговорює питання закупівлі вакцини від коронавірусу на рівні посольств США, Великобританії і Німеччині, а також компаній-розробників. Дане питання обговорюється спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком.

Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідне питання обговорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з послами країн "Великої сімки" (G7) і Євросоюзу.

"Україні потрібен доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якомога швидше почати процес вакцинації лікарів та інших груп населення, що знаходяться в зоні ризику", - заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що в бюджеті України на 2021 рік передбачено створення спеціального фонду, кошти з якого будуть йти на закупівлю вакцини.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомляв, що держбюджет України на 2021 рік передбачає закупівлю 4 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.

Відзначимо, до цього Шмигаль повідомляв, що Україна може отримати перші вакцини від COVID вже в лютому.