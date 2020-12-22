Украина обсуждает закупку вакцины от COVID-19 с США, Британией и Германией

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Украина обсуждает вопрос закупки вакцины от коронавируса на уровне посольств США, Великобритании и Германии, а также компаний-разработчиков. Данный вопрос обсуждается совместно с Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующий вопрос обсудил премьер-министр Денис Шмыгаль с послами стран "Большой семерки" (G7) и Евросоюза.

"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что в бюджете Украины на 2021 год предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут идти на закупку вакцины.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщал, что госбюджет Украины на 2021 год предусматривает закупку 4 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса.

Отметим, до этого Шмыгаль сообщал, что Украина может получить первые вакцины от COVID уже в феврале.