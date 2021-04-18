RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна обговорює з США поставки газу з LNG-терміналів

Автор: Олександр Білоус

Питання енергетичної безпеки України та Європи, джерела постачання газу до країн ЄС обговорювалися під час зустрічі представників "Оператора ГТС України" з дипломатичним корпусом посольства США в Україні. Також йшлося про поставки газу з LNG-терміналів.

Про це директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон наприсав на своїй сторінці у Facebook.

"Не оминули в розмові й нові потенційні можливості та проекти, зокрема, транспортування природного газу з LNG-терміналів", - повідомив він.

За його словами, США були й залишаються послідовним партнером у боротьбі за енергетичну безпеку України.

"Наразі це вкрай важливо для нас, оскільки Україна має зберегти за собою статус основного транзитера російського газу в Європу", - додав Макогон.

У свою чергу тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін ще раз підтвердила в розмові з представниками Оператора ГТС України, що ""Північний потік-2" - погана угода".

Під час зустрічі обговорювалося "забезпечення різних джерел постачання газу в ЄС та Україну", йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

Нагадаємо, Україна, Польща і США 2019 році підписали меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності України буде налагодження поставок зрідженого газу через Польщу. Для цього побудований спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиГТС
Читайте також
США можуть збільшити кількість своїх військових в Україні через агресію РФ, - Квін
Пентагон закликав Росію припинити погрожувати іноземним судам в Чорному морі
Прогноз погоди