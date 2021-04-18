Україна обговорює з США поставки газу з LNG-терміналів

"Не оминули в розмові й нові потенційні можливості та проекти, зокрема, транспортування природного газу з LNG-терміналів", - повідомив він.

За його словами, США були й залишаються послідовним партнером у боротьбі за енергетичну безпеку України.

"Наразі це вкрай важливо для нас, оскільки Україна має зберегти за собою статус основного транзитера російського газу в Європу", - додав Макогон.

У свою чергу тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін ще раз підтвердила в розмові з представниками Оператора ГТС України, що ""Північний потік-2" - погана угода".

Під час зустрічі обговорювалося "забезпечення різних джерел постачання газу в ЄС та Україну", йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.