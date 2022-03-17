Україна обговорює з МВФ нову програму допомоги

"Ми обговорюємо нову програму. Промова про розподіл коштів (650 млрд доларів) на підтримку економік усіх країн, які постраждали від "ковіда". Ми хочемо, щоб розвинені країни створили для нас програму, за якою вони частину своїх SDR, якими самі не скористалися, передали б для підтримки України. Саме цю програму ми зараз обговорюємо", - сказав він.

Марченко повідомив, що вже говорив про це з міністрами фінансів країн G-7. "Я попросив і Нідерланди підключитися, хоч вони і не входять в G-7. Вони готові. Але можуть бути й інші країни, які захочуть приєднатися", - додав він.

За його словами, в цьому питанні нам дуже сильно допомагає міністр фінансів Канади Христя Фріланд. "Це буде нова програма допомоги Україні. Але поки про чітку конфігурацію говорити рано. Питання в стані обговорення", - сказав він.

За його словами, ці гроші числяться як кредитні, але їх погашати не треба. "Потрібно заплатити тільки за використання при конвертації. Так, фактично це будуть неповоротні гроші", - повідомив міністр.