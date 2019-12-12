Гончарук заявив про плани щодо зони вільної торгівлі в рамках ГУАМ

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Нова ЗВТ може з'явитися між Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою

Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова можуть створити зону вільної торгівлі між собою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Повідомляється, що в рамках саміту глав урядів країн-учасниць ГУАМ Гончарук проводить двосторонні зустрічі з представниками Грузії, Азербайджану і Молдови.

"Провели двосторонню зустріч з делегацією Азербайджану. Нашою спільною метою для посилення економічної співпраці в рамках ГУАМ є практична реалізація зони вільної торгівлі для держав-членів", - зазначив він.

Крім того, Гончарук додав, що з прем'єр-міністром Молдови Іоном Кіку домовилися про проведення у березні 2020 засідання міжвідомчої комісії для вирішення питань у двосторонніх відносинах, а також для напрацювання інструментів для посилення нашої економічного і енергетичного співробітництва.

Нагадаємо, сьогодні в Україну з візитом перебувають глави урядів Грузії, Молдови та Азербайджану. Делегацію Грузії очолив прем'єр-міністр Георгій Гахарія, делегацію Молдови - прем'єр-міністр Іон Кіку, делегацію Азербайджану - віце-прем'єр-міністр Алі Ахмедов.