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Україна в ОБСЄ: Росія після навчань залишила 19 батальйонно-тактичних груп біля кордонів

Автор: Артур Родивилов

Росія має дати роз'яснення в рамках Віденського документа ОБСЄ з приводу розміщення російських збройних сил біля кордону з Україною після завершення військових навчань "Захід 2021". З такою заявою виступив постійний представник України Євген Цимбалюк під час засідання Ради ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Український посол нагадав, що навесні цього року на тлі масового нарощування військ Росією біля кордону з Україною спостерігалося різке зростання кількості обстрілів з боку збройних формувань РФ в ОРДЛО, що тільки підтвердило керованість конфлікту з боку Кремля.

"19 батальйонно-тактичних груп все ще знаходяться на кордоні після закінчення військових навчань "Захід 2021". Паралельно СММ свідчить відчутні та систематичні обмеження оперативних можливостей на окупованих територіях", - заявив він.

Обмеження передбачають глушіння сигналу безпілотників, загрози безпеці, невиправдані обмеження під приводом COVID-19 і перевірки безпеки - відома російська модель поведінки, яка триває роками.

"Чи існує якесь інше пояснення, що понад 90% всіх цих обмежень діяльності СММ відбуваються на окупованих територіях, особливо в прикордонних районах, як намір Росії приховувати свою протиправну діяльність на цих територіях...",- заявив Цимбалюк.

Як відомо, масові військові навчання Росії та Білорусі тривали з 9 по 16 вересня.

Нагадаємо, що Україна спостерігала за навчаннями Росії та Білорусі. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

Бойовики готуються посилити обстріли на Донбасі. Про це повідомила розвідка.

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