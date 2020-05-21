Україна в ОБСЄ: представники ОРДЛО в Контактній групі мають російські паспорти

Запрошені Російською Федерацією особи з ОРДЛО на консультації в рамках Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, мають російські паспорти. Також вони не мають законного права виступати від імені людей, змушених жити під російською окупацією.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє прес-служба Постпреда.

"Ті з ОРДЛО, які були запрошені Росією, не представляють місцевих жителів. Місцеві жителі можуть бути представлені тільки місцевою владою, обраними на законних місцевих виборах, організованих згідно з Конституцією та законами України. Запрошені на консультації з ТКГ з Донецька і Луганська мають російські паспорти (як внутрішні, так і для виїзду за кордон), їх привела до влади російську зброю, найманці і гроші, і вони не були обрані на демократичних, справедливих і прозорих виборах. У них немає законного права виступати від імені людей, змушених жити під російською окупацією", - сказав він.

Дипломат також підкреслив, що Російська Федерація постійно ігнорує заклики міжнародної спільноти виконати мінські угоди, однак не залишила надії замінити себе в якості сторони конфлікту на представників ОРДЛО, "які будуть підкорятися інструкціям Кремля і дозволять Росії зайняти місце так званого "миротворця і посередника".

"Це допоможе Кремлю позбутися від санкцій, які продовжують служити яскравим нагадуванням неприпустимість грубих порушень міжнародного права та основних принципів ОБСЄ про територіальну цілісність та суверенітет держав", - додав він.

Цимбалюк нагадав, що РФ протягом шести років запрошує учасників з тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей для участі у засіданнях Контактної групи, які включають Росію, Україну і ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав умови для участі представників ОРДЛО в Контактній групі. За його словами, на засіданнях зможуть бути присутніми представники окупованого Донбасу, але вони всі повинні бути громадянами України. При цьому раніше в Офісі президента уточнювали, що до роботи в цьому форматі можуть бути залучені переселенці.