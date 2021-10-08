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Україна в ОБСЄ запропонувала почати дистанційний моніторинг ситуації в Криму

Автор: Артур Родивилов

Україна закликає СММ почати дистанційний моніторинг ситуації в окупованому Криму. Постпред Євген Цимбалюк у Раді ОБСЄ привітав кроки місії з опитування людей на адміністративному кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Разом з тим він звернув увагу на те, що збройні формування РФ обмежують доступ СММ до окупованих територій уздовж узбережжя Азовського моря.

"Це відбувається в той час, коли комерційні судна продовжують стикатися зі штучними затримками, території Чорного та Азовського морів поступово мілітаризуються Росією, а Крим перетворюється на військовий форпост Росії", - заявив Цимбалюк.

Окремо у своїй заяві український дипломат засудив чергову кампанію примусового призову, оголошену 1 жовтня на окупованих територіях Криму та сходу України. За його словами, з 2014 року на військову службу до збройних сил Росії незаконно призвано вже понад 30 тисяч громадян України.

Нагадаємо, раніше Україна затвердила стратегію деокупації Криму і заходи для її реалізації.

А Зеленський заявляв, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб підняти питання окупованих територій, у тому числі Криму.

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