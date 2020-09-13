Україна звернулася до Гааги через страти українських військових на Донбасі

Останнє повідомлення України в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі стосувалося позасудових страт українських військових в ході боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Також у ньому була інформація про залучення Росією до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Найближчим часом в МКС буде передано ще один пакет доказів вчинення російськими військовими військових злочинів.

"Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей по "зеленому коридору" для відходу українських сил під Іловайськ", - повідомив Мамедов.

Всього з початку російської агресії Україна направила до МКС 15 повідомлень: 7 з них стосувалися Донбасу, 8 - Криму. За словами Мамедова, зараз прокурори МКС поки вивчають ситуацію по Україні.

Нагадаємо, в кінці липня Україна направила до МКС матеріали про порушення в аннексированном Криму.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора залучив у кримінальної відповідальності 110 осіб у справі про Іловайську трагедію.