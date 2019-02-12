Україна в січні збільшила видобуток і зменшила споживання газу

Укртрансгаз підбив підсумки січня

Украинским потребителям всех категорий в январе 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 4,4 млрд куб. м газа, что на 1% меньше показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

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Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в январе 2019 года в сравнении с январем 2018 года выросли на 1% - до 1,8 млрд куб. м.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили 7,6 млрд куб. м. По сравнению с январем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,6 млрд куб. м, или на 26%.

Как напомнили в "Укртрансгазе", уже в течение 1173 дней (четвертую зиму) Украина не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

Всего за январь 2019 года в Украину импортировано 0,2 млрд куб. м голубого топлива, что на 69%, или на 0,6 млрд куб. м меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В частности, по словацкому (-79%), венгерскому (-15%) и польскому (-62%) направлениям.

В течение января отбор из подземных хранилищ составил 2,7 млрд куб. м газа, что на 23%, на 0,5 млрд куб. м больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 января 2019 года в ПХГ Украины накоплено 11,2 млрд куб. м голубого топлива, что на 11% (или на 1,3 млрд куб. м) меньше, чем год назад

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше чем в 2017 году.