Україна в січні 2019 збільшила транзит газу майже на 26%

За весь 2018 рік з підземних сховищ відібрано 10,6 млрд куб. м газу

Украина за январь 2019 года более чем на четверть увеличила транзит природного газа через свою территорию. По сравнению с январем 2018 года показатель вырос на 1,5 млрд куб. м (25,7%) и достиг 7,6 млрд куб. м, сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные "Укртрансгаза".

В общем, в 2018 году по сравнению с 2017 годом Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему на 6,7 млрд куб. м (7,2%).

Отмечается, что за весь 2018 год из подземных хранилищ было отобрано 10,6 млрд куб. м газа и это на 65,6% больше, чем в 2017 году.

Ранее в Национальном банке оценили потери дохода от уменьшения транзита российского газа в два раза.

По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, Нацбанк прогнозирует уменьшение транзита почти в два раза - с 90 млрд куб. метров до 50 млрд куб. метров.

Напомним, контракт о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения. Во-первых, это контракт между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС (сейчас "Укртрансгаз"). Во-вторых, должны заключить контракт с "Газпромом", как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита по украинской ГТС.