Україна в ніч перед виборами перейде на літній час

Перед виборами президента, в ніч на 31 березня, відбудеться переведення годинника - Україна перейде на літній час. Так, о 3:00 за київським часом стрілки годинника переведуть на одну годину вперед, повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, переведення годинників регламентується постановою Кабінету міністрів України "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Переведення годинника в Україні відбувається двічі: восени - на "зимовий" час і навесні - на "літній" час. Згідно з постановою уряду, навесні переводять стрілки годинника на годину пізніше, а восени - на годину раніше.

Нагадаємо, в січні 2012 року Міністерство охорони здоров'я України позитивно оцінило законопроект про скасування переходу на літній час, який у той час розроблявся Кабінетом міністрів України. У Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, підкреслювали, що перехід на літній час не потрібний, тому що він порушує біологічний ритм людини.

Як писало РБК-Україна, в серпні 2018 року президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував розгляд питання про скасування переходу на зимовий і літній час на засіданні комісії.

Підкреслимо, 26 березня 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Однак дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників, проте стане основою дискусії у країнах ЄС для вироблення спільної позиції.

Додамо також, в липні 2018 року в ЄС пройшло онлайн-голосування, щоб припинити переводити стрілки годинника на зимовий і літній час. ЗМІ тоді підкреслювали, що бажаючих проголосувати виявилося так багато, що сайт не витримав, і його довелося тимчасово відключити.