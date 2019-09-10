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Україна - Нігерія: де дивитися матч

Новини » Спорт    10.09.2019 - 14:57
Україна - Нігерія: де дивитися матч
Фото: тренування гравців збірної України перед матчем з Нігерією (ffu.ua)

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок

Збірна України проведе перший за 10 років матч в Дніпрі. Суперником підопічних Андрія Шевченка у товариській грі стане команда Нігерії. На думку букмекерів, фаворитами є "синьо-жовті".

10 вересня 21:30
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Спаринг між збірними України та Нігерії відбудеться 10 вересня на стадіоні "Дніпро-Арена" в Дніпрі.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде подивитися на ТРК "Україна". Також трансляція буде доступна на телеканалі "Футбол 1". Час початку матчу - 21:30.

Зазначимо, що раніше збірні України та Нігерії не зустрічалися між собою.

На товариський поєдинок підопічні Андрія Шевченка вийдуть в резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту в поєдинках, який був представлений ще ​​у вересні минулого року.

Нагадаємо, замість Нігерії збірна України повинна була зіграти проти Єгипту.

В останньому матчі відбору Євро-2020 збірна України обіграла національну команду Литви (3:0) і зміцнила своє лідерство в групі В. Нігерія свій останній поєдинок провела 17 липня: в матчі за третє місце на Кубку африканських націй збірна перемогла Туніс з рахунком 1:0.

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