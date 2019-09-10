Україна - Нігерія: прогноз букмекерів

Національна збірна України прийматиме команду Нігерії в рамках товариського матчу. Трансляція розпочнеться о 21:30, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

10 вересня 21:30

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Букмекерські компанії вважають збірну України фаворитом протистояння. Так, на перемогу підопічних Андрія Шевченка фахівці оцінили в 1, 66, а на успіх збірної Нігерії можна поставити з коефіцієнтом 5,25. На нічию дають 3,60.

Зазначимо, що раніше збірні України та Нігерії не зустрічалися між собою.

На товариський поєдинок підопічні Андрія Шевченка вийдуть в резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту в поєдинках, який був представлений ще ​​у вересні минулого року.

Нагадаємо, замість Нігерії збірна України повинна була зіграти проти Єгипту.

В останньому матчі відбору Євро-2020 збірна України обіграла національну команду Литви (3:0) і зміцнила своє лідерство в групі В. Нігерія свій останній поєдинок провела 17 липня: в матчі за третє місце на Кубку африканських націй збірна перемогла Туніс з рахунком 1:0.