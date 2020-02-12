Україна та Нідерланди поглиблять співпрацю у сфері охорони здоров’я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, відбулася зустріч голови комітету парламенту з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького з представниками нідерландської делегації на чолі з послом Нідерландів в Україні Йоганнесом де Молом.

Зокрема, Радуцький подякував послу за сприяння в організації зустрічі і за зацікавленість нідерландської сторони у розвитку співпраці з Україною.

"Для нас це надзвичайно важливо, і сьогоднішня зустріч має стати платформою для подальшої співпраці", - сказав парламентар.

Посол у свою чергу наголосив на зацікавленості у досвіді України у проведенні реформи системи охорони здоров’я, зокрема, впровадженні електронної системи охорони здоров'я eHealth.

"Сьогодні в Міністерстві охорони здоров’я України ми ознайомились зі станом справ у галузі охорони здоров’я України і вражені тим широким спектром питань, які плануються до впровадження, а також темпом реформ", - сказав він.

"Мета візиту - налагодження співпраці, як на рівні міністерств, на рівні бізнесів, так і на рівні поширення та обміну знаннями між експертними інституціями. Це стосується як концесії у сфері охорони здоров’я, так і загалом розвитку охорони здоров’я і вирішення тих складнощів, що виникають у процесі реформування системи", - додав Мол.

Вказано, що сторони висловились за поглиблення і розширення співпраці у сфері охорони здоров’я, зокрема, наголосили на важливості обміну досвідом у реформуванні цієї сфери.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що другий етап медичної реформи почнеться 1 квітня 2020 року. Так, у міністерстві триває налагоджений робочий процес, і другий етап реформи почнеться при будь-яких обставинах.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський схвалив законопроект №2428, яким передбачається пільговий період для реорганізації закладів охорони здоров'я у рамках медреформи.