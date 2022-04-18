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Україна за тиждень домовилася про 500 млн доларів міжнародної допомоги, - Шмигаль

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Україна, Понеділок 18 квітня 2022 18:01
Україна за тиждень домовилася про 500 млн доларів міжнародної допомоги, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна минулого тижня домовилася про отримання допомоги на 500 млн доларів. Канада надасть 500 млн доларів, Японія - 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Минулого тижня домовилися про отримання 500 млн доларів від міжнародних партнерів. 400 млн доларів від Канади та 100 млн доларів від Японії", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що країна запросила у країн Великої сімки G7 фінансову підтримку в розмірі 50 млрд доларів. Це має допомогти покрити пов'язаний з війною дефіцит держбюджету протягом наступних шести місяців.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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