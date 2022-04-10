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Якби Україна була в НАТО, війни б не було, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Україна входила до складу Північноатлантичного альянсу, то війни не було б. Він також не виключив, що за такого сценарію війна могла б розгортатися по-іншому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Associated Press.

"Якби ми були в НАТО, то війни не було б або вона по-іншому розгорталася. У нас було б плече близьких сусідів, потужних сусідів, і ми разом могли б воювати. І можливо війни б не було все-таки", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що якщо Північноатлантичний альянс запропонує завтра вступити в НАТО, Україна вступить.

Крім того, Зеленський заявляв, що 14 років тому можна було б запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, якби Україну оголосили кандидатом в Альянс.

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Володимир ЗеленськийНАТОВійна в Україні