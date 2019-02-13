Україна направила Росії 13 пропозицій про обмін полоненими

На жодну із зазначених пропозицій відповіді не було

Украина направила уже 13 предложений с формулами проведения обмена пленными для возвращения украинцев, которых удерживают в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил представитель Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза по ситуации в Украине, передает РБК-Украина.

"Украина направила 13 официальных письменных предложений с различными формулами по обмену пленных Украины в России и на оккупированных территориях. Обмену на заключенных российских граждан, которым были вынесены приговоры за преступление против суверенитета Украины", - рассказал Ельченко.

Он подчеркнул, что ответа от России Украина не получила.

"Мы заботимся о наших людях. Россия же подает четкий сигнал своим солдатам: ничего не сделаем, чтобы вы вернулись", - заявил представитель Украины.

По его словам, завтра состоится 103 заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины

"Многие месяцы участники минского процесса отчаянно пытаются убедить Россию согласиться на проведение обмена на основе формулы, на которую согласятся все. Включая формулу "все на все", - добавил Ельченко.

Напомним, в городе Счастье Луганской области 7 февраля состоялась передача 33 осужденных с оккупированных территорий в Украину.