Україна направила ноту в МЗС РФ через затримання українців

Посольство України в Москві направило ноту до Міністерства закордонних справ Російської Федерації, щоб отримати додаткову інформацію про затримання чотирьох українців на території РФ за підозрою в наркоторгівлі. Про це РБК-Україна директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, російські правоохоронні органи офіційно підтвердили затримання чотирьох українців.

"Правоохоронні органи РФ офіційно підтвердили нашому посольству в Москві інформацію про факт затримання чотирьох громадян України у зв'язку з порушенням слідчим управлінням МВС РФ по Володимирській області кримінальної справи за статтею "здійснення замаху на збут наркотичних засобів" КК РФ. В даний час затримані знаходяться в слідчих ізоляторах Володимирської області. Посольством в МЗС РФ надіслано ноту про надання додаткової інформації по справі", - повідомив Погорільців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 лютого в Росії по Володимирській області співробітники правоохоронних органів затримали чотирьох українців за підозрою в наркоторгівлі.

Також РБК-Україна писало, що 25 лютого в Криму з-під арешту відпустили раніше затриманих українських рибалок. Як зазначили в ФСБ, вони повинні повернутися в Україну при настанні сприятливих погодних умов.