Україна має намір повернути Крим за допомогою західної зброї, - Резніков

"Ми збираємось звільнити всі наші території, включаючи Крим - це стратегічна мета для України, тому що це українська територія і ми рухатимемося крок за кроком", - заявив Резніков.

При цьому глава Міноборони зазначив, що першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам проти російських сил.

Другий етап, за його словами, полягає у тому, щоб повернути російські війська на свої позиції до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

І вже тільки на третьому етапі, сказав Резніков, будуть переговори з партнерами України про те, як звільнити території, включаючи Крим,

На питання журналіста, чи може спроба повернути Крим військовим шляхом ще більше спровокувати РФ він відповів:

"Це не має значення. Тому що вони (росіяни - ред.) побачать, це в Херсоні, вони побачать це у Запоріжжі, вони також побачать це у Маріуполі... бо це українські землі, і Крим також українська земля, незважаючи ні на що", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, як раніше допустили в український розвідці, до кінця року ЗСУ можуть як мінімум зайти на територію тимчасово окупованого півострова.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна звільнення Криму від російської окупації - життя сотні тисяч українців.

Зазначимо, за кілька днів до початку війни проти України Володимир Путін висловив побоювання, що Київ спробує повернути Крим силовим шляхом.

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