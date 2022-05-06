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Україна має намір збільшити експортні потужності на 50% в найближчі місяці

Фото: експорт України зросте на 50% в найближчі місяці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна сподівається збільшити експортні потужності на 50% в найближчі кілька місяців за рахунок розширення потужностей на своєму західному кордоні. Але це все ще далеко від довоєнного рівня, заявив заступник Міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Більше десяти морських портів здійснювали 75% зовнішньої торгівлі України, але вони були закриті після російського вторгнення, і країна була змушена торгувати через невеликі річкові порти Дунаю і використовувати залізничні термінали на своєму західному кордоні.

"Західні кордони і Дунайські порти сьогодні - єдиний шлях для експорту та імпорту. Ми вже в чотири рази збільшили обсяг торгівлі через Дунайські порти", - заявив на прес-конференції Васьков.

За його словами, тільки минулого місяця через західні кордони залізницею було перевезено 3,5 млн тонн вантажів, і національні залізничні оператори розробляють прикордонні термінали для вантажів, а також для перевалки з широкої колії на вузьку і навпаки.

"Все це повинно привести до того, що пропускна здатність західного кордону в найближчі місяці повинна збільшитися на 50%. Але навіть з урахуванням цього цієї (більшої потужності) не вистачить навіть на те, щоб обслужити хоча б половину тих обсягів, які перевозилися через морські порти в мирний час", - сказав він.

Україна, великий світовий виробник і експортер зерна, різко скоротила експорт зерна з початку російського вторгнення приблизно до 1 млн тонн у квітні з 6 млн тонн до війни.

Нагадаємо, наприкінці квітня з румунського порту Констанца вийшло судно з 71 тис. тонн української кукурудзи. Це сталося вперше вторгнення Росії в Україну 24 лютого,

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