Україна закачала рекордні за останні сім років обсяги газу

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України досягли 17,4 млрд кубометрів, що є найбільшим показником з 2012 року. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, "Укртрансгаз" припинив закачування блакитного палива вже на чотирьох (з десяти) підземних газосховищах у зв’язку із досягненням планових обсягів на 2019 рік – на Солохівському ПСГ, Червонопартизанському ПСГ, Пролетарському ПСГ, Краснопопівському ПСГ.

"Режим закачування триває на шести інших газосховищах в середньодобовому обсязі 75 млн куб. м". - додали в прес-службі.

За даними компанії, наразі більше 270 компаній користуються послугами "Укртрансгазу" по зберіганню обсягів газу в ПСГ як в звичайному режимі, так і в режимі митного складу. Порівняно з минулим роком кількість таких компаній збільшилась на 40%.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що у 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться з 80 до 50 млрд кубометрів. За прогнозами НБУ, у наступному році можуть реалізуватися кілька сценаріїв у негативному аспекті. Однак у базовому сценарії НБУ закладено зниження обсягів транзиту через Україну.