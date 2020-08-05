ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна накопичила найвищі за роки незалежності запаси газу на початок серпня

Київ, Середа 05 серпня 2020 11:20
Україна накопичила найвищі за роки незалежності запаси газу на початок серпня
Фото: ГТС ("Нафтогаз")
Автор: Олександр Білоус

На кінець сезону закачування запаси газу сягнуть 25,5-26,5 млрд куб. м

На початок серпня 2020 року загальний запас природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув позначки у 22 млрд куб. м . Це найвищий показник для цього періоду за роки незалежної України та на 40% більше, ніж торік.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, компанії-нерезиденти зберігають в Україні 5,2 млрд куб. м газу - майже в чотири рази більше, ніж торік.

Україна накопичила найвищі за роки незалежності запаси газу на початок серпня

"Таким чином українські ПСГ стають гарантом енергетичної безпеки не лише для України, а й для країн ЄС", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, об’єм закачування природного газу в ПСГ України за сім місяців поточного року становив 9,7 млрд куб. м, що на 5% більше ніж у 2019 році.

Очікується, що цього року на кінець сезону закачування запас природного газу в ПСГ досягне 25,5-26,5 млрд куб. м.

"Це стане найвищим рівнем наповнення вітчизняних газосховищ за часів незалежної України", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на середину літа Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону.

Як повідомляло РБК-Україна, середня митна вартість імпортного природного газу в червні 2020 року становила 88,4 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 50,0% менше, ніж на початок року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ПХГгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся