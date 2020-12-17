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Україна знаходиться на плато по захворюваності COVID-19, - Шмигаль

Київ, Четвер 17 грудня 2020 21:49
Україна знаходиться на плато по захворюваності COVID-19, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на сьогоднішній день Україна знаходиться на плато із захворюваності COVID-19. Раніше він заявляв, що Україна вийде на плато в грудні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ у 2021 році".

"Вважаю, що на сьогодні ми справляємося, у нас "плато" (захворюваності COVID-19 - ред.). Це дає нам можливість завершити рік", - сказав він

При цьому він зазначив, що ситуація з переговорами з постачання вакцини в Україну, дозволяє сказати, що країна знаходиться в прогнозованому майбутньому, у порівнянні з весною.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 12 047 нових випадків коронавірусу.

Крім того, раніше Шмигаль заявляв, що вихід на плато по захворюваності COVID-19 очікується на початку грудня.

За його словами, покращення відбулося завдяки впровадженню карантину вихідного дня і зменшення мобільності населення.

Додамо, що в коментарі РБК-Україна експерт повідомив, що пік коронавірусу в Україні може бути в січні-лютому. Протягом тижня-двох буде потужна епідемічна хвиля.

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