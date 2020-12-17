Украина находится на плато по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день Украина находится на плато по заболеваемости COVID-19. Ранее он заявлял, что Украина выйдет на плато в декабре.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году".

"Считаю, что на сегодня мы справляемся, у нас "плато" (заболеваемости COVID-19 - ред.). Это дает нам возможность завершить год", - сказал он

При этом он отметил, что ситуация с переговорами по поставкам вакцины в Украину, позволяет сказать, что страна находится в прогнозированном будущем, по сравнению с весной.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 12 047 новых случаев коронавируса.

Кроме того, ранее Шмыгаль заявлял, что выход на плато по заболеваемости COVID-19 ожидается в начале декабря.

По его словам, улучшение произошло благодаря внедрению карантина выходного дня и уменьшению мобильности населения.

Добавим, что в комментарии РБК-Украина эксперт сообщил, что пик коронавируса в Украине может быть в январе-феврале. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.