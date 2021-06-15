Україна сподівається вмовити новий уряд Німеччини дати зброю, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на те, що Німеччина відмовляється надавати Україні зброю . За його словами, позиція чинного німецького уряду вже не зміниться.

Кулеба нагадав, що восени цього року в Німеччині пройдуть парламентські вибори і буде сформовано новий уряд. Саме на новий німецький уряд в України є сподівання.

"Цей уряд вже не змінить своєї позиції. Але вже восени, за результатами виборів, в Німеччині буде новий уряд. І ми вже працюємо над тим, щоб новий уряд змінив свою позицію з цього питання", - сказав глава МЗС.