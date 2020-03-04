Україна сподівається на санкції ЄС проти Росії за залізничне сполучення з Кримом

Представництво України при Європейському союзі розраховує на введення санкцій проти Російської Федерації за залізничне сполучення з Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представництва в Twitter.

У представництві зазначили, що ухвалення рішення про продовження санкцій щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб Російської Федерації у зв'язку з незаконною анексією Криму є особливо цінним для України та демонструє єдність Євросоюзу.

"Комітет постійних представників ЄС погодив продовження санкцій проти 175 осіб та 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України. Це рішення є особливо цінним напередодні 6-х роковин окупації Криму і демонструє єдність ЄС щодо політики невизнання", - йдеться у заяві.

Крім того, в українському представництві очікують введення санкцій проти Росії у відповідь на започаткування залізничного сполучення з окупованим Кримом.

"Сподіваємось на подальші практичні кроки ЄС і у відповідь на започаткування Росією залізничного сполучення з окупованим Кримом", - зазначили в представництві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли ЄС сьогодні ухвалили рішення про продовження санкцій щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб РФ у зв'язку з незаконною анексією Криму. Однак з санкційного списку виключили колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.