Україна сподівається отримати від Німеччини підтримку вступу в ЄС і пакет допомоги на 1 млрд євро, - посол

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоча поки і виключає поставки зброї в Україну, але пакет допомоги на мільярд євро для стабілізації економіки України може стати хорошим початком підтримки Києва Берліном. Мельник сподівається, що майбутній візит канцлера Олафа Шольца до Києва дасть новий старт двостороннім відносинам і гарантії інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV .

"Україна хоче бути рівноправним партнером, а не прохачем. Україна хоче говорити з Німеччиною відверто, дивлячись в очі один одному, щоб німці постійно не проявляли стільки трепету до Росії через власний страх. Німецьким політикам пора зняти Російські окуляри, коли справа стосується України", - заявив Мельник.

Шольц планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок. У вівторок він відправиться до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Україна хоче, щоб Шольц оголосив у Києві про пакет допомоги на мільярд євро для підтримки стабільності української економіки, сказав посол.

Федеральний уряд має взяти на себе політичні гарантії німецьких інвестицій в Україні. Крім того, Берлін повинен запустити програму зниження відсоткових ставок для українських компаній, щоб стимулювати економіку. Мельник також підтвердив потребу України в поставках німецької зброї і закликав підтримати прагнення України вступити в ЄС.