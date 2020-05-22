Україна сподівається розпочати оновлення Угоди про асоціацію з ЄС

Україна сподівається розпочати оновлення Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Так, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко провів зустріч з послом ЄС, главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

Про це повідомляє урядовий портал.

У ході зустрічі сторони обговорили взаємовигідну торгівлю, економічну співпрацю та обмін досвідом щодо адаптивного виходу із карантину.

"В Україні запроваджено адаптивний план виходу з карантину, який складається з 5-ти етапів. Важливим є постійний обмін досвідом з іншими країнами щодо боротьби з коронавірусом, економічного оздоровлення після COVID-19, підтримки бізнесу, збереження та створення нових робочих місць... Ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення безперебійного експорту с/г продукції на зовнішні ринки та забезпечення продовольчої безпеки", - зазначив Петрашко.

За його словами, ЄС залишається головним торговим партнером України. У 2019 році, у порівнянні з 2018 роком, товарообіг між Україною та ЄС збільшився на 5,5% та склав 45,7 млрд доларів, з яких експорт становив 20,8 млрд доларів. Зокрема, найбільшими імпортерами української продукції стали Польща, Італія, Німеччина, Нідерланди та Угорщина.

"Ми сподіваємось розпочати оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це питання є особливо актуальним через непросту ситуацію у міжнародній торгівлі. Також пріоритетним питанням для нас є усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС, ми готові до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції", - зазначив міністр.

Крім того, сторони також обговорили питання державних закупівель, які можуть суттєво вплинути на зростання українського виробництва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію України з ЄС. Україна вже відправила в Європейську комісію концептуальний документ.

Як писало РБК-Україна, взимку Маасікас заявив, що ЄС піде назустріч українським ініціативам щодо розширення угоди про асоціацію, але чекає конкретних кроків.