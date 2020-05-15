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Україна сподівається на макрофінансову допомогу від ЄС найближчими тижнями

Новини » Політика     15.05.2020 - 18:21
Україна сподівається на макрофінансову допомогу від ЄС найближчими тижнями
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Транш має надійти після отримання грошей від МВФ

Україна сподівається у найближчі два тижні одержати макрофінансову допомогу від Європейського союзу. Гроші мають надійти після перерахування першого траншу від МВФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на відеозустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, передає урядовий портал.

Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію з поширенням COVID-19, його вплив на економіку України і країн Європи, а також фінансово-економічне співробітництво.

"Прем'єр-міністр України також висловив сподівання в найближчі два тижні отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль також запевнив Домбровскіса в продовженні системних реформ і підкреслив важливість співпраці, щоб спільними зусиллями протистояти викликам пандемії.

Відзначимо, другий транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС складе 500 млн євро, він має бути перерахований без затримок після надходження кредиту від МВФ.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що Київ розраховує отримати перший транш у рамках нової угоди з МВФ протягом тижня або двох. При цьому загальний розмір програми все ще допрацьовується.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, перший транш за новою програмою Stand-by з МВФ складе 1,75 млрд доларів, його мають перерахувати до кінця травня.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України ЕвросоюзКабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальТранш
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