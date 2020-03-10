Україна сподівається на гуманітарну допомогу Швейцарії, - Разумков

Україна сподівається на продовження гуманітарної та технічної допомоги Швейцарії. Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає прес-служба Апарату ВР.

Так, у рамках офіційного візиту до Швейцарії Разумков ознайомився з проектами допомоги Україні. Зокрема, представники Державного секретаріату розвитку та співробітництва (DEZA) презентували проекти швейцарської гуманітарної допомоги для східної України у сфері водопостачання та охорони здоров’я.

Спікер Ради висловив вдячність Швейцарії за надану допомогу та підтримку.

"Сьогодні людям, що мешкають на тимчасово окупованих територіях або на територіях у безпосередній близькості до лінії розмежування, важлива будь-яка допомога. З початком війни з’явилася проблема із медичними закладами, адже багато з них було знищено або пошкоджено. Окрім того, ми бачимо зростання кількості хвороб, і дуже важливо виявляти ці проблеми на початкових стадіях, щоб можна було врятувати людей", - сказав він.

Очільник парламенту зазначив, що не менш серйозним залишається і питання щодо водопостачання.

"Ми високо цінуємо багаторічну гуманітарну та технічну допомогу Швейцарії і сподіваємось на її продовження", - додав глава Ради.

Нагадаємо, у рамках офіційного візиту до Швейцарії Разумков провів зустріч з президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою. Глава Ради зокрема розповів про перспективи розгляду пакету законопроектів про народовладдя.

Як писало РБК-Україна, Україна сподівається на поглиблення співпраці зі Швейцарією.