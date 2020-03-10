Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков заявив, що Україна високо цінує підтримку з боку Швейцарії у впровадженні реформ

Україна сподівається на поглиблення співпраці зі Швейцарією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Апарату Верховної ради.

Так, у рамках офіційного візиту до Швейцарії голова ВР Дмитро Разумков провів зустріч із президентом Швейцарської конфедерації Симонеттою Зоммаругою.

Зокрема, глава парламенту привітав Зоммаругу з обранням та висловив сподівання на поглиблення співпраці України та Швейцарії у майбутньому.

"Взаємодія уряду Швейцарії та парламенту України є важливою складовою ефективності двосторонніх відносин. Ми вдячні за підтримку реформ в Україні й сподіваємось на подальше посилення взаємодії наших держав", - зазначив Разумков.

Зокрема, серед напрямів, за якими Україна може залучати швейцарський досвід, він назвав реформу децентралізації та норми прямої демократії. За словами Разумкова, у Швейцарії успішно працює практика, коли народ є суб’єктом законодавчої ініціативи.

"Україна також робить перші кроки. Вже розроблено законопроекти, якими мають бути розширені форми прямої демократії: закріплено механізми загальнонаціонального та місцевих референдумів, народного вето, відкликання депутата", - зауважив спікер ВР.

Голова Ради, крім того, підкреслив, що реформи, які впроваджуються в Україні, спрямовані на створення сприятливих рамкових умов для інвесторів.

"Ми раді, що Швейцарія є одним із найбільших іноземних країн-інвесторів в Україну, і сподіваємося, що така тенденція зберігатиметься і надалі", - зазначив він.

Разумков також подякував президенту Швейцарії за технічну та гуманітарну підтримку, яку держава надає Україні.

"Ми сподіваємось, що в майбутньому така допомога буде розширена. Це одне з ключових питань, адже Швейцарія - єдина країна, яка надає допомогу як громадянам, що живуть на лінії зіткнення, так і тим, хто вимушено залишається за нею", - сказав очільник парламенту.

Нагадаємо, під час зустрічі на Давоському форумі з президентом України Володимиром Зеленським президент Швейцарії Симонетта Соммаруга заявила, що хоче відвідати Україну в березні для обговорення нової програми допомоги на наступні чотири роки.

Як писало РБК-Україна, у січні Федеральний суд Швейцарії залишив у силі рішення арбітражу Женеви про виплату більше 82 млн доларів 12 українським компаніям за захоплення активів у Криму.