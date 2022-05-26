Коли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія виданню Forbes Ukraine .

"Більше 8 млрд доларів - підтримка держбюджету в межах пакету допомоги від США на 40 млрд доларів. Думаю, ми почнемо отримувати ці кошти вже у червні, швидше за все частинами", - сказав він.

Гелетій відзначив, що Мінфін активно працює з Єврокомісією для того, щоб якомога швидше отримати перші транші із анонсованих 9 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги.

"Також з низкою країн ведуться активні перемовини щодо отримання кредитів і гарантій на двосторонній основі", - додав заступник голови НБУ.