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Коли Україна почне отримувати мільярди допомоги США та ЄС: відповідь НБУ

Фото: у НБУ очікують багатомільярдну допомогу США та ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України очікує, бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз - 9 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія виданню Forbes Ukraine.

"Більше 8 млрд доларів - підтримка держбюджету в межах пакету допомоги від США на 40 млрд доларів. Думаю, ми почнемо отримувати ці кошти вже у червні, швидше за все частинами", - сказав він.

Гелетій відзначив, що Мінфін активно працює з Єврокомісією для того, щоб якомога швидше отримати перші транші із анонсованих 9 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги.

"Також з низкою країн ведуться активні перемовини щодо отримання кредитів і гарантій на двосторонній основі", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, голови Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро. Гроші будуть виділені в 2022 році.

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