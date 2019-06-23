Україна почне нову хвилю тиску на Росію, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після 25 червня Україна почне нову хвилю тиску на Російську Федерацію на міжнародних майданчиках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 5 канал.

Клімкін повідомив, що це станеться, якщо російська влада до вівторка, 25 червня, не надасть Міжнародному Трибуналу ООН з морського права звіт про звільнення українських моряків.

"Цей тиск буде і короткостроковим, оскільки нам треба досягнути результату. І буде середньостроковий тиск, бо результатом цього буде обмеження російської морської активності, військової активності", - розповів очільник МЗС.

Також він повідомив, що вони планують для цього багато речей, про які не буде розповідати на камеру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ООН закликали РФ негайно звільнити українських моряків. Також голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер закликала РФ дотримуватися в окупованому Криму свої зобов'язання у відповідності з міжнародними стандартами прав людини і міжнародного гуманітарного права.