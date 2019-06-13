В ООН закликали РФ негайно звільнити українських моряків

Фото: українські моряки (twitter.com ATR__Official)

Фіона Фрейзер закликала РФ дотримуватися в окупованому Криму міжнародні стандарти прав людини

Російська Федерація зобов'язана виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити 24 захоплених біля берегів Криму українських моряків і три кораблі. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер на презентації Доповіді про ситуацію з правами людини в Україні 16 лютого - 15 травня 2019", передає "Радіо Свобода".

"Росія повинна виконати рішення, видані двома окремими судовими органами в рамках системи ООН. Перша постанова від 2017 року, оголошено Міжнародним судом ООН - Росія повинна скасувати заборону діяльності Меджлісу. Друге рішення, оголошене в травні 2019 року Міжнародним трибуналом ООН з морського права - негайно звільнити 24 членів українських екіпажів і військово-морські кораблі, захоплених в листопаді минулого року у Керченської протоки", - заявила Фрейзер.

Крім того, вона закликала РФ дотримуватися в окупованому Криму свої зобов'язання у відповідності з міжнародними стандартами прав людини і міжнародного гуманітарного права.

"Це, серед іншого, означає незастосування свого законодавства у Криму, забезпечення гуманного поводження з усіма затриманими, забезпечення свободи віросповідання всім групам віруючих", - зазначила Фрейзер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права на вимогу України зобов'язав Росію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в минулому році.

Крім того, команда адвокатів українських моряків готова до судового процесу, який відбудеться у разі невиконання Російською Федерацією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права про звільнення моряків.