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Україна розпочинає експорт електроенергії ще до однієї країни ЄС

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 14:48
Україна розпочинає експорт електроенергії ще до однієї країни ЄС Фото: Україна розпочинає експорт електроенергії до Словаччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна з 7 липня розпочинає експорт електроенергії до Словаччини. Початковий обсяг становитиме 50 МВт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укренерго".

Відповідно до умов добових аукціонів, потужність експорту електроенергії до Румунії, з 7 липня знижено зі 100 до 50 МВт.

Нагадаємо, Україна з 30 червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Потенціал складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень.

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