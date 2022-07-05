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Украина начинает экспорт электроэнергии еще в одну страну ЕС

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Украина, Вторник 05 июля 2022 14:48
Украина начинает экспорт электроэнергии еще в одну страну ЕС Фото: Украина начинает экспорт электроэнергии в Словакию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина с 7 июля начинает экспорт электроэнергии в Словакию. Первоначальный объем составит 50 МВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрэнерго".

В соответствии с условиями суточных аукционов, мощность экспорта электроэнергии в Румынию, с 7 июля снижена со 100 до 50 МВт.

Напомним, Украина с 30 июня восстановила экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. Экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт. Потенциал составляет до 2,5 ГВт на сумму 70 млрд гривен.

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