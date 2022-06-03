Україна розпочинає експорт електроенергії до Молдови

НАЕК "Енергоатом" уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Постачання української електроенергії до Молдови розпочнеться з 4 червня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Відповідно до домовленостей, "Енергоатом" планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною 77 доларів за 1 МВт-год.
"Своєю чергою, завдяки експорту Енергоатом отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, за яким здійснюється постачання електроенергії населенню", - йдеться в повідомленні.
Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ.
"Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку", - зазначили в прес-службі "Енергоатому".
Нагадаємо, Україна та Молдова разом подолали шлях інтеграції з європейською ENTSO-E. Енергосистеми обох країн були повністю синхронізовані з енергомережею континентальної Європи в середині березня 2022 року.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.